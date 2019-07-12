В Рязани пропал десятилетний мальчик

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В Рязани пропал 10-летний Максим Юкин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мальчик пропал во время прогулки в четверг, 11 июля.
Приметы: рост: 120 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые.
Был одет: серая футболка с рисунком, голубая кофта с длинным рукавом, темно-серые спортивные штаны, голубые кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 88007005452 или 112.
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