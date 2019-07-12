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17:44, 12 июля 2019 929
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В Рязани пропал десятилетний мальчик

В Рязани пропал десятилетний мальчик

В Рязани пропал 10-летний Максим Юкин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Мальчик пропал во время прогулки в четверг, 11 июля.

Приметы: рост: 120 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые.

Был одет: серая футболка с рисунком, голубая кофта с длинным рукавом, темно-серые спортивные штаны, голубые кроссовки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 88007005452 или 112.


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