Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП,
Напротив дома №69А по улице Ситниковской
Водителя Lexus
Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам (4912) 29-95-86, 29-76-68 или по адресу: Рязань улица Лесная, дом №28, кабинет 213.
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