На стажировку в рязанскую больницу приехали иностранные студенты

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На стажировку в рязанскую больницу приехали студенты из Боснии, Румынии, Греции и Польши, сообщил
Четыре девушки смогут узнать особенности профессии в ОКБ. В Россию они приехали по программе академической мобильности, реализуемой в РязГМУ.
«Ежегодные стажировки студентов-медиков из стран Европы, Азии и Латинской Америки в РязГМУ возможны благодаря соглашению с некоммерческим партнерством «Национальный союз студентов медицины», — рассказала начальник международного отдела РязГМУ Мария Гордова.
Студентки уже ознакомились с работой операционных в больнице и осмотром пациентов в отделении.
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