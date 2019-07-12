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15:23, 12 июля 2019 533
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Госпитализирован руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин 1

Госпитализирован руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин

Госпитализирован руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин. Об этом RZN.info сообщили в партии.

Там отметили, что Моторжина госпитализировали с прошлой недели. По информации «Новой газеты», его жизни на данный момент ничего не угрожает.


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