В рязанском правительстве появится новое министерство

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В рязанском правительстве появится министерство цифрового развития, информационных технологий и связи. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте органа власти в среду, 10 июля.
Новое ведомство появится вместо министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.
Напомним, последнее с сентября 2017 года возглавляет Светлана Горячкина.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.