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В Рязани выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Оно опубликовано на
По данным министерства, ночью и утром 12 июля на территории Рязанской области в отдельных районах ожидается туман видимостью от 200 до 800 метров.
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