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12:20, 11 июля 2019 167
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В Липецке завершают обустройство скейт-парка

В Липецке завершают обустройство скейт-парка

В Липецке завершают обустройство скейт-парка. Он станет первым в городе.

В администрации уточнили, что из-за специфики проекта им занимаются в основном профессиональыне спортсмены. Для липчан обустраивают «стрит-зону» с элементами, которые можно встретить на городских улицах, разноуровневую горку «Вулкан», парапет для скольжения «Радуга», а также круглую чашу с перепадами, по стенам которой можно кататься — «Бассейн».

Строителям осталось залить пол и благоустроить прилегающую территорию.

Скейт-парк начали делать 10 июня. Предполагается, что его откроют ко Дню города.

Фото с сайта администрации Липецка


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