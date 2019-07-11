RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Ермолине гражданин Таджикистана пытался подкупить должностное лицо, чтобы устроить на работу мигрантов. Об этом
По версии следствия, 10 июля мужчина, действуя в интересах фирмы, передал 15 тысяч рублей должностному лицу другой организации. Он хотел устроить на предприятие двух иностранцев, не имеющих разрешения на работу в Калужской области.
«Решить этот вопрос и нарушить миграционное законодательство иностранцу не удалось», — отметили в следкоме.
На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 204 УК («Коммерческий подкуп»). Его арестовали на 48 часов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата
|
cледующая новость →В Окском заповеднике засняли на видео семью кабанов
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.