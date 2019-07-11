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11:26, 11 июля 2019 96
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В Ермолине гражданин Таджикистана пытался подкупить должностное лицо, чтобы устроить на работу мигрантов

В Ермолине гражданин Таджикистана пытался подкупить должностное лицо, чтобы устроить на работу мигрантов

В Ермолине гражданин Таджикистана пытался подкупить должностное лицо, чтобы устроить на работу мигрантов. Об этом сообщили в калужском следкоме.

По версии следствия, 10 июля мужчина, действуя в интересах фирмы, передал 15 тысяч рублей должностному лицу другой организации. Он хотел устроить на предприятие двух иностранцев, не имеющих разрешения на работу в Калужской области.

«Решить этот вопрос и нарушить миграционное законодательство иностранцу не удалось», — отметили в следкоме.

На 32-летнего мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 204 УК («Коммерческий подкуп»). Его арестовали на 48 часов.


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