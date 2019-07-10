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19:46, 10 июля 2019 185
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В Рязани началась подготовка к Всероссийской переписи населения

В Рязани началась подготовка к Всероссийской переписи населения

В Рязани началась подготовка к Всероссийской переписи населения. В среду, 10 июля, исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина провела заседание комиссии по организационный вопросам.

По словам Сорокиной, перепись является основным источником данных о численности и структуре населения, его распределении по территории страны.

«Наша задача — разрешить все возникающие проблемы с тем, чтобы обеспечить точность и полноту учета населения в ходе переписной кампании Рязани», — отметила и.о. главы администрации города.

Отметим, Всероссийскую перепись проведут с 1 по 31 октября 2020 года. Основным нововведением в этом году является возможность для населения заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете на едином портале госуслуг.


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