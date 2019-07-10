Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:43, 10 июля 2019 114
 0    0

В Рязани два дня подряд будут отключать свет из-за опиловки деревьев

В Рязани два дня подряд будут отключать свет из-за опиловки деревьев

В Рязани два дня подряд будут отключать свет из-за опиловки деревьев, сообщил сайт горадминистрации.

11 и 12 июля с 10:00 до 16:00 отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица Пронская, дома с 1 по 47 (нечетная сторона), дома со 2 по 104;
  • улица Никуличинская, дома с 1 по 29, с 31 по 37 (нечетная сторона), 41, 43, с 32 по 134 (четная сторона);
  • садоводческое товарищество «Литейщик» — жилые дома;
  • садоводческое товарищество «Яблонька» — жилые дома;
  • садоводческое товарищество «Изумруд» — жилые дома;
  • садоводческое товарищество «Стройконструкция-1» — жилые дома.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 61 038
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 190
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 33 941
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 31 589
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 274
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум