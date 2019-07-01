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10:08, 1 июля 2019 288
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Взрыв газа во Владимирской области устроил пьяный мужчина

Взрыв газа во Владимирской области устроил пьяный мужчина

Из-за взрыва газа во Владимирской области завели уголовное дело. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Следствием установлено, что 28 июня около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ее сын в нетрезвом состоянии хулиганит, выгнал ее из дома. Женщина предупредила, что он может включить газовую колонку в квартире, где остался муж инвалид.

Пока сотрудники полиции вскрывали входную дверь, раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление. В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление.

После проведения детального осмотра места происшествия следователи и криминалисты выдвинули основную версию случившегося — неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники.

По уточненным данным пострадали 12 человек. Погиб один человек — 70-летний пенсионер-инвалид — глава семьи.

Напомним, ранее появилась первая информация о взрыве газа в Коврове.


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