Взрыв газа во Владимирской области устроил пьяный мужчина

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Из-за взрыва газа во Владимирской области завели уголовное дело. Об этом сообщил
Следствием установлено, что 28 июня около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ее сын в нетрезвом состоянии хулиганит, выгнал ее из дома. Женщина предупредила, что он может включить газовую колонку в квартире, где остался муж инвалид.
Пока сотрудники полиции вскрывали входную дверь, раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление. В результате произошедшего разрушилась межквартирная стена, в нескольких квартирах выбито остекление.
После проведения детального осмотра места происшествия следователи и криминалисты выдвинули основную версию случившегося — неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники.
По уточненным данным пострадали 12 человек. Погиб один человек — 70-летний пенсионер-инвалид — глава семьи.
Напомним, ранее появилась первая
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