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12:13, 29 июня 2019 1 344
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При взрыве газа во Владимирской области погиб один человек, еще десять пострадали

При взрыве газа во Владимирской области погиб один человек, еще десять пострадали

При взрыве газа во Владимирской области погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом пишут «Известия».

Хлопок газа и пожар произошли в жилом доме в городе Ковровена на улице Зои Космодемьянской в ночь на субботу. По информации издания, два человека находятся в реанимации.

По словам очевидцев, возгорание после взрыва началось на первом этаже. От самого хлопка вылетели окна и косяки.

В настоящее время спасатели эвакуировали два подъезда пострадавшего дома.

Фото из социальных сетей


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