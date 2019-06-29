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При взрыве газа во Владимирской области погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом пишут «
Хлопок газа и пожар произошли в жилом доме в городе Ковровена на улице Зои Космодемьянской в ночь на субботу. По информации издания, два человека находятся в реанимации.
По словам очевидцев, возгорание после взрыва началось на первом этаже. От самого хлопка вылетели окна и косяки.
В настоящее время спасатели эвакуировали два подъезда пострадавшего дома.
Фото из социальных сетей
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