Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:32, 1 июля 2019 259
 0    0

Владимир Сипягин посетил место взрыва газа в Коврове

Владимир Сипягин посетил место взрыва газа в Коврове

Губернатор Владимир Сипягин выехал в Ковров, где в ночь с 28 на 29 июня произошел взрыв бытового газа в одной из квартир дома № ½ по улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщил сайт администрации области.

В здании мэрии Сипягин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он заслушал доклады должностных лиц и утвердил план восстановления систем жизнеобеспечения поврежденного дома, окон и дверей. При этом эксперты доложили, что несущие конструкции дома не пострадали, угрозы обрушения стен и перекрытий нет.

По требованию Владимира Сипягина особое внимание уделено оказанию медицинской помощи пострадавшим и материальной поддержки жильцам дома.

После заседания он побывал в эпицентре взрыва, поднялся на все этажи пострадавшего подъезда и встретился с жителями дома. Оценив ситуацию, Сипягин отдал распоряжения усилить охрану имущества и в кратчайшие сроки организовать установку новых дверей и окон. Это должно быть сделано не за счет пострадавших жителей, особо подчеркнул губернатор.

Также принято решение открыть «горячую линию» для оказания помощи всем нуждающимся.

Напомним, ранее появилась первая информация о взрыве газа в Коврове. Позже ситуацию прокомментировал следком. Оказалось, что взрыв устроил пьяный мужчина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 256
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 35 118
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 446
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 966
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 14 076
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Форум