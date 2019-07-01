Владимир Сипягин посетил место взрыва газа в Коврове

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Губернатор Владимир Сипягин выехал в Ковров, где в ночь с 28 на 29 июня произошел взрыв бытового газа в одной из квартир дома № ½ по улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщил
В здании мэрии Сипягин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он заслушал доклады должностных лиц и утвердил план восстановления систем жизнеобеспечения поврежденного дома, окон и дверей. При этом эксперты доложили, что несущие конструкции дома не пострадали, угрозы обрушения стен и перекрытий нет.
По требованию Владимира Сипягина особое внимание уделено оказанию медицинской помощи пострадавшим и материальной поддержки жильцам дома.
После заседания он побывал в эпицентре взрыва, поднялся на все этажи пострадавшего подъезда и встретился с жителями дома. Оценив ситуацию, Сипягин отдал распоряжения усилить охрану имущества и в кратчайшие сроки организовать установку новых дверей и окон. Это должно быть сделано не за счет пострадавших жителей, особо подчеркнул губернатор.
Также принято решение открыть «горячую линию» для оказания помощи всем нуждающимся.
Напомним, ранее появилась первая
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