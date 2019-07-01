В мэрии рассказали о провалившемся под грузовиком асфальте в Канищеве.

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В мэрии рассказали о
По данным пресс-службы, участок во дворе дома 2к1 на улице Интернациональной огородили. Место засыпали щебнем.
«Утром по вышеуказанному адресу появилась утечка на водопроводе. В результате подмыва грунта появилась просадка асфальта, в который въехал грузовой автомобиль. В 9:00 его переместили. В 16:00 аварию устранили», — говорится в сообщении.
Дорожные работы по укладке асфальта проведут днем в понедельник, 1 июля.
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