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16:15, 1 июля 2019 575
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Герб Моршанска отправят в космос

Герб Моршанска отправят в космос

Герб города Моршанска отправится в космос. Об этом сообщил интернет-портал «Онлайн-Тамбов».

Глава Моршанска Алексей Банников передал геральдический символ летчику-космонавту Александру Скворцову. Передача герба состоялась на церемонии возложения цветов к мемориалам Гагарина и Королева у Кремлевской стены международным космическим экипажем, возглавляемым Скворцовым.

«По инициативе нашего героя-земляка Александра Александровича Скворцова ему передан вымпел с гербом Моршанска, специально изготовленного для этого по заданным стандартам. С этим символом Александр Александрович встретит на космической орбите 240-летие родного города в сентябре текущего года», — рассказал Алексей Банников.

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»


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