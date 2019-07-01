Герб Моршанска отправят в космос

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Герб города Моршанска отправится в космос. Об этом сообщил интернет-портал «
Глава Моршанска Алексей Банников передал геральдический символ летчику-космонавту Александру Скворцову. Передача герба состоялась на церемонии возложения цветов к мемориалам Гагарина и Королева у Кремлевской стены международным космическим экипажем, возглавляемым Скворцовым.
«По инициативе нашего героя-земляка Александра Александровича Скворцова ему передан вымпел с гербом Моршанска, специально изготовленного для этого по заданным стандартам. С этим символом Александр Александрович встретит на космической орбите 240-летие родного города в сентябре текущего года», — рассказал Алексей Банников.
Фото регионального отделения партии «Единая Россия»
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