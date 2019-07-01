Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:33, 1 июля 2019 221
 0    0

В Клепиковском районе пропала 89-летняя пенсионерка

В Клепиковском районе пропала 89-летняя пенсионерка

В деревне Сусово Клепиковского района Рязани пропала 89-летняя Антонина Дьячкова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

В субботу, 29 июня, пенсонерка ушла в лес и не вернулась. Отмечается, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые. Одежда: коричневая куртка, платье в черно-белую полоску, черный платок, бежевые сапоги.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 346
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 37 921
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 464
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 988
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 733
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум