В Клепиковском районе пропала 89-летняя пенсионерка

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В деревне Сусово Клепиковского района Рязани пропала 89-летняя Антонина Дьячкова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
В субботу, 29 июня, пенсонерка ушла в лес и не вернулась. Отмечается, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые. Одежда: коричневая куртка, платье в черно-белую полоску, черный платок, бежевые сапоги.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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