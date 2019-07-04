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Потерявшаяся в клепиковском лесу пенсионерка сама вышла к людям спустя три ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» Алексей Матвейчик.
30 июня 89-летняя пенсионерка ушла из деревни Сусово в лес и не вернулась. К ее поиску подключились волонтеры. В среду, 3 июля, женщина
«Бабуля очень хорошо себя чувствовала, мы очень рады, что это история закончилась таким хорошим концом», — отметил Алексей Матвейчик.
Он добавил, что на помощь рязанским волонтерам выезжали представители московского отделения отряда «Лиза Алерт».
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