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10:05, 4 июля 2019 437
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Потерявшаяся в клепиковском лесу пенсионерка сама вышла к людям спустя три ночи

Потерявшаяся в клепиковском лесу пенсионерка сама вышла к людям спустя три ночи

Потерявшаяся в клепиковском лесу пенсионерка сама вышла к людям спустя три ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» Алексей Матвейчик.

30 июня 89-летняя пенсионерка ушла из деревни Сусово в лес и не вернулась. К ее поиску подключились волонтеры. В среду, 3 июля, женщина сама вышла к людям.

«Бабуля очень хорошо себя чувствовала, мы очень рады, что это история закончилась таким хорошим концом», — отметил Алексей Матвейчик.

Он добавил, что на помощь рязанским волонтерам выезжали представители московского отделения отряда «Лиза Алерт».


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