В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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В четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова. Об этом сообщила русская служба
Голунова задержали, когда он направлялся на встречу с источником. По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.
Джулай рассказал изданию, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
Корреспондент вину не признает и считает случившееся провокацией. После задержания сотрудники полиции не выполнили процедуру смыва с рук, что является грубым процессуальным нарушением.
Meduza выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Преследование журналиста издание связывает с его работой.
«Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — говорится в заявлении Галины Тимченко и Ивана Колпакова.
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
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