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11:40, 7 июня 2019 335
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В Калужской области трое работников упали в навозную яму и погибли

В Калужской области трое работников упали в навозную яму и погибли

В Калужской области трое работников ООО «Калужская нива» упали в навозную яму и погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 6 июня 2019 года в ангаре, расположенном в деревне Подборки Козельского района. Сотрудники откачивали навоз из емкостей для его переработки.

Следователи организовали проверку по данному факту. По ее результатам примут процессуальное решение.


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