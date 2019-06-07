В Калужской области трое работников упали в навозную яму и погибли

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области трое работников ООО «Калужская нива» упали в навозную яму и погибли. Об этом сообщила
Инцидент произошел 6 июня 2019 года в ангаре, расположенном в деревне Подборки Козельского района. Сотрудники откачивали навоз из емкостей для его переработки.
Следователи организовали проверку по данному факту. По ее результатам примут процессуальное решение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
|
cледующая новость →Около ТЦ «Круиз» планируют установить надземный переход
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.