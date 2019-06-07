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20:24, 7 июня 2019 937
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Улицу Грибоедова перекроют еще на месяц. Схема движение общественного транспорта

Улицу Грибоедова перекроют еще на месяц. Схема движение общественного транспорта

Улицу Грибоедова перекроют еще на месяц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонта теплотрассы движение ограничат от дома №24 до дома №14 с 10:00 10 июня до 0:00 8 июля.

Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:

  • автобусы маршрута №23 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки «Библиотека им. Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • автобусы маршрутов №№65, 99 при движении из города по улице Свободы от остановки «Рязанский государственный университет» следуют по улице Свободы, Окскому проезду, улице Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановочного пункта «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, Окскому проезду, улице Свободы, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута №66 на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» следуют по улицам Ленина, Есенина в прямом и обратном направлении.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.


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