Улицу Грибоедова перекроют еще на месяц. Схема движение общественного транспорта

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Улицу Грибоедова перекроют еще на месяц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Из-за ремонта теплотрассы движение ограничат от дома №24 до дома №14 с 10:00 10 июня до 0:00 8 июля.
Движение пассажирского транспорта организуют следующим образом:
автобусы маршрута №23 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки «Библиотека им. Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении;
троллейбусы маршрута №3 на участке пути от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Цирк» следуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении;
автобусы маршрутов №№65, 99 при движении из города по улице Свободы от остановки «Рязанский государственный университет» следуют по улице Свободы, Окскому проезду, улице Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановочного пункта «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, Окскому проезду, улице Свободы, далее по своим маршрутам;
автобусы маршрута №66 на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» следуют по улицам Ленина, Есенина в прямом и обратном направлении.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.