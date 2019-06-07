Руководитель «Автоколонны № 1310» возглавил рязанское управление транспорта

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Экс-директор «Автоколонны № 1310» Андрей Михно возглавил рязанское управление транспорта. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
Михно приступил к своим обязанностям во вторник, 5 июня. Ранее он был заместителем директора и исполнял обязанности руководителя «Автоколонны № 1310».
Исполнявший обязанности начальника управления Сергей Рогов остался заместителем Михно.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.