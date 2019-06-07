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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На форум древних городов в Рязани приедут делегации из 26 стран. Об этом в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Николай Любимов, передает
По словам губернатора, среди гостей будут представители 50 городов из Молдавии, Сербии, Египта, Турции, Ирландии, Армении, Венгрии, Китая, Португалии, Сирии, Кипра, Белоруссии, Испании, Болгарии, Узбекистана, США, Аргентины, Дании, Австрии, Финляндии и Италии.
В рамках деловой программы организуют три международных конференции: «Образование без границ», «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов» и «Современная городская среда и архитектурное наследие». Также вновь будет работать открытый лекторий «Школа древних городов». Участников и гостей форума ждут показы спектаклей (в том числе на улице), выступления творческих коллективов, выставки и костюмированное шествие древних городов.
Как отметил Любимов, культурную часть форума посвятят Году театра,
Форум древних городов пройдет во второй раз с 14 по 18 августа.
Напомним, в конце мая в Рязани открыли
© RZN.info
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.