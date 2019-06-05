В Рязани презентовали проект экотехнопарка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 4 июня, в библиотеке имени Горького прошел Рязанский Экологический форум. На нем выступили авторы экологических проектов, представители власти, научного сообщества и бизнес-структур, а также гражданские активисты и волонтеры.
Одним из ключевых моментов стала презентация проекта по строительству в регионе экотехнопарка. О подробностях в своем выступлении рассказал генеральный директор «Эко-Пронск», компании — регионального оператора по обращению с отходами в Рязанской области, Валерий Матюхин.
По его словам, концепция предполагает создание комплексного предприятия по глубокой переработке отходов с получением собственной готовой продукции из вторичного сырья, а также альтернативного топлива и энергии.
«Ученые и инженеры, спроектировавшие эту систему по обращению с отходами, продумали ряд нюансов. В их числе — компостирование органических отходов, сортировка и переработка строительных материалов, автомобильных шин, и полного комплекса по переработке вторичного сырья, с последующим производством различных видов товаров», — рассказали на форуме.
Также было подчеркнуто, что «сердце экотехнопарка — это мощный автоматизированный комплекс по обработке отходов».
Как рассказали во время Экологического форума, команда экспертов объехала «буквально полмира в поисках подходящих технологий». Делегация побывала в развитых странах, изучая передовой опыт в обращении с мусором.
Наиболее подходящей оказалась технология, предложенная американской компанией Bulk Handling Systems (BHS) — автоматизированный комплекс с элементами робототехники и оптическими датчиками-сепараторами.
Лицензию на производство этих сортировочных линий закупил ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде — один из крупнейших производителей в системе военно-промышленного комплекса России.
«Речь идет о полной локализации производства. То есть, по сути, это будет отечественное оборудование, — пояснили спикеры. — Если роботизированная сортировка — это сердце экотехнопарка, то, продолжая аналогию, другие его органы — это предприятия, производящие из отходов товарную продукцию, электроэнергию и тепло. Поблизости также возможно развернуть сеть тепличных хозяйств для выращивания свежих овощей и зелени».
Прозвучавшая на форуме новость о проекте экотехнопарка вызвала определенный резонанс. В первую очередь среди экологов и общественных активистов.
По их словам, создание такого экотехнопарка является разумной альтернативой складированию отходов на свалках и мусоросжигающим заводам. Обратили внимание и на то, что технология экологически безопасная.
При кремации мусора в атмосферу выбрасывается целый букет вредных веществ. Самые ядовитые из них — диоксины и фураны. При длительном накапливании в организме человека они наносят непоправимый урон здоровью, вызывают рост заболеваемости, — рассказали на форуме. — Впрочем, хранение мусора на полигонах, особенно по старым технологиям, тоже чревато разного рода осложнениями. Тут и опасность заражения грунтовых вод, и возможные выбросы газов.
Как считают исследователи, самая оптимальная модель — это разделение отходов и их вторичная переработка.
Реализуют ли этот проект в Рязанской области, покажет время.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязаньавтодор» снял видео о работах в Скопинском и Александро-Невском районах
|
cледующая новость →Рязанские активисты очистили Борковской карьер
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.