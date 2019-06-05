В Рязани презентовали проект экотехнопарка

Во вторник, 4 июня, в библиотеке имени Горького прошел Рязанский Экологический форум. На нем выступили авторы экологических проектов, представители власти, научного сообщества и бизнес-структур, а также гражданские активисты и волонтеры.

Одним из ключевых моментов стала презентация проекта по строительству в регионе экотехнопарка. О подробностях в своем выступлении рассказал генеральный директор «Эко-Пронск», компании — регионального оператора по обращению с отходами в Рязанской области, Валерий Матюхин.

По его словам, концепция предполагает создание комплексного предприятия по глубокой переработке отходов с получением собственной готовой продукции из вторичного сырья, а также альтернативного топлива и энергии.

«Ученые и инженеры, спроектировавшие эту систему по обращению с отходами, продумали ряд нюансов. В их числе — компостирование органических отходов, сортировка и переработка строительных материалов, автомобильных шин, и полного комплекса по переработке вторичного сырья, с последующим производством различных видов товаров», — рассказали на форуме.

Также было подчеркнуто, что «сердце экотехнопарка — это мощный автоматизированный комплекс по обработке отходов».

Как рассказали во время Экологического форума, команда экспертов объехала «буквально полмира в поисках подходящих технологий». Делегация побывала в развитых странах, изучая передовой опыт в обращении с мусором.

Наиболее подходящей оказалась технология, предложенная американской компанией Bulk Handling Systems (BHS) — автоматизированный комплекс с элементами робототехники и оптическими датчиками-сепараторами.

Лицензию на производство этих сортировочных линий закупил ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде — один из крупнейших производителей в системе военно-промышленного комплекса России.

«Речь идет о полной локализации производства. То есть, по сути, это будет отечественное оборудование, — пояснили спикеры. — Если роботизированная сортировка — это сердце экотехнопарка, то, продолжая аналогию, другие его органы — это предприятия, производящие из отходов товарную продукцию, электроэнергию и тепло. Поблизости также возможно развернуть сеть тепличных хозяйств для выращивания свежих овощей и зелени».

Прозвучавшая на форуме новость о проекте экотехнопарка вызвала определенный резонанс. В первую очередь среди экологов и общественных активистов.

По их словам, создание такого экотехнопарка является разумной альтернативой складированию отходов на свалках и мусоросжигающим заводам. Обратили внимание и на то, что технология экологически безопасная.

При кремации мусора в атмосферу выбрасывается целый букет вредных веществ. Самые ядовитые из них — диоксины и фураны. При длительном накапливании в организме человека они наносят непоправимый урон здоровью, вызывают рост заболеваемости, — рассказали на форуме. — Впрочем, хранение мусора на полигонах, особенно по старым технологиям, тоже чревато разного рода осложнениями. Тут и опасность заражения грунтовых вод, и возможные выбросы газов.

Как считают исследователи, самая оптимальная модель — это разделение отходов и их вторичная переработка.

Реализуют ли этот проект в Рязанской области, покажет время.