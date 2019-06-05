В Липецке машина провалилась под асфальт. Фото

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В Липецке машина провалилась под асфальт. Фотографию произошедшего опубликовали в Instagram-аккаунте
Инцидент произошел на площади Металлургов.
«Сегодня в районе площади Металлургов произошел порыв на тепломагистрали. В результате, повреждение получил один автомобиль. Компания приносит свои извинения автовладельцу. Тепловые сети являются опасным производственным объектом, поэтому данный инцидент считается страховым. Владельцу для возмещения ущерба следует обратиться с письменным заявлением в компанию», — пояснил интернет-порталу «
В данный момент на площади Металлургов работают ремонтные бригады.
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