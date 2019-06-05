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19:46, 5 июня 2019 198
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Рязанская организация не выплатила сотрудникам более миллиона рублей долга по зарплате

Рязанская организация не выплатила сотрудникам более миллиона рублей долга по зарплате

Рязанская коммерческая организация не выплатила сотрудникам более миллиона рублей долга по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, руководитель фирмы по производству строительных и металлических конструкций с апреля по сентябрь 2018 года частично не выплачивала заработную плату 21 работнику. При этом необходимые средства на счетах организации на тот момент были. В образовался долг на сумму около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

На имущество обвиняемой наложили арест на сумму около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

«Стоимость арестованного имущества позволит возместить имеющуюся задолженность по заработной плате», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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