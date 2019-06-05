Рязанская организация не выплатила сотрудникам более миллиона рублей долга по зарплате

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Рязанская коммерческая организация не выплатила сотрудникам более миллиона рублей долга по зарплате. Об этом сообщила
По версии следствия, руководитель фирмы по производству строительных и металлических конструкций с апреля по сентябрь 2018 года частично не выплачивала заработную плату 21 работнику. При этом необходимые средства на счетах организации на тот момент были. В образовался долг на сумму около 1 миллиона 200 тысяч рублей.
На имущество обвиняемой наложили арест на сумму около 1 миллиона 800 тысяч рублей.
«Стоимость арестованного имущества позволит возместить имеющуюся задолженность по заработной плате», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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