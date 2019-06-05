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19:33, 5 июня 2019 227
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Рязанцы поучаствовали в театральном марафоне в Воронеже. Фото

Рязанцы поучаствовали в театральном марафоне в Воронеже. Фото

В среду, 5 июня, рязанцы поучаствовали в театральном марафоне в Воронеже. Церемония передачи символа всероссийского марафона от Приволжского федерального округа в Центральный прошла на улице Театральной.

После шествия участники переместились в здание театра. На сцене театра Кольцова воронежские артисты представили пролог. После этого актеры сыграли «Вишневый сад».

Всего в марафоне поучаствуют 70 театров.


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