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20:07, 4 июня 2019 139
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Рязанцы пожаловались на запах фекалий в воздухе

Рязанцы пожаловались на запах фекалий в воздухе

Фото: Pixabay.com

Вечером во вторник, 4 июня, рязанцы пожаловались на запах фекалий. Жительница одной из многоэтажек на Касимовском шоссе рассказала, что он проникает в квартиру даже через закрытые окна.

Резкий запах стал ощущаться после 19:30.

«Вместо вечерней прохлады я должна дышать запахом фекалий, — возмутилась рязанка. — В прошлый раз такая же вонь была ровно неделю назад, 28 мая. И тоже в вечернее время».

О неприятном запахе также говорят жители поселка Шлаковый.

Ранее рязанцы в соцсетях предполагали, что возможной причиной резкого запаха могут быть выбросы одного из заводов.


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