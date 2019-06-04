Рязанцы пожаловались на запах фекалий в воздухе

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Фото: Pixabay.com
Вечером во вторник, 4 июня, рязанцы пожаловались на запах фекалий. Жительница одной из многоэтажек на Касимовском шоссе рассказала, что он проникает в квартиру даже через закрытые окна.
Резкий запах стал ощущаться после 19:30.
«Вместо вечерней прохлады я должна дышать запахом фекалий, — возмутилась рязанка. — В прошлый раз такая же вонь была ровно неделю назад, 28 мая. И тоже в вечернее время».
О неприятном запахе также говорят жители поселка Шлаковый.
Ранее рязанцы в соцсетях предполагали, что возможной причиной резкого запаха могут быть выбросы одного из заводов.
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