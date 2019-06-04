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17:24, 4 июня 2019 557
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Рязанцам рассказали, где в городе появятся новые школы

Рязанцам рассказали, где в городе появятся новые школы

За последние десять лет население Рязани выросло на 28 тысяч человек. В Песочне, Кальном и Канищеве появились новые микрорайоны массовой застройки, но за этот же период город пополнился только двумя новыми школами.

Власти декларируют массовое строительство учебных заведений в обозримом будущем. Генплан 2006 года предполагает возведение 20 новых школ. Но когда речь заходит о конкретных местах и сроках постройки, большинство проектов покрывается туманом.

RZN.info попробовал разобраться, насколько актуальны и реалистичны существующие проекты и какие школы вообще строятся в Рязани.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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1 час назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

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