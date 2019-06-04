Рязанцам рассказали, где в городе появятся новые школы

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За последние десять лет население Рязани выросло на 28 тысяч человек. В Песочне, Кальном и Канищеве появились новые микрорайоны массовой застройки, но за этот же период город пополнился только двумя новыми школами.
Власти декларируют массовое строительство учебных заведений в обозримом будущем. Генплан 2006 года предполагает возведение 20 новых школ. Но когда речь заходит о конкретных местах и сроках постройки, большинство проектов покрывается туманом.
RZN.info попробовал разобраться, насколько актуальны и реалистичны существующие проекты и какие школы вообще строятся в Рязани.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.