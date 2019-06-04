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12:37, 4 июня 2019 572
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Любимов пообещал подарить холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ

Любимов пообещал подарить холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов подарит холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ. В среду, 4 июня, губернатор посетил репетицию Валерии Шилкиной в Сасове.

Глава региона поинтересовался, волновалась ли она перед выступлением на телеканале.

«Сначала очень сильно переживала, но уже в полуфинале привыкла к этой сцене», — рассказала девушка. Также она поделилась, что в Сасове ей комфортно заниматься под руководством Натальи Башмановой.

Валерия Шилкина спела для губернатора песню «Ты неси меня река» группы «Любэ».

После этого политик поинтересовался, чем он может помочь молодой певице. Та попросила новый холодильник.

«Неожиданная просьба, но поможем обязательно», — заявил политик и пожелал новых побед.

Напомним, 16-летняя Валерия Шилкина растет в приемной семье. Биологическая мать умерла, когда ей было около года, отец злоупотреблял алкоголем, его лишили родительских прав.

Ранее жительница Сасова дошла до полуфинала шоу «Ты супер» на НТВ.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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