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13:21, 4 июня 2019 304
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Ежедневно меньше половины рязанских автобусов выходит на маршруты — мэрия

Ежедневно меньше половины рязанских автобусов выходит на маршруты — мэрия

Меньше половины рязанских автобусов выходит на маршруты каждый день. Ответ городской администрации на соответствующий запрос опубликовал на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Алексей Захаров.

По информации мэрии, в распоряжении «Автоколонны №1310» находится 127 автобусов. На маршруты выходит 56 единиц транспорта в будние дни и 36 в выходные.

В распоряжении УРТ находятся 140 троллейбусов, однако, на линии выходят 100 единиц в будние и 73 в выходные дни. В настоящее время на предприятии работает 191 кондуктор, что составляет 65% от планового количества. Больше 60% троллейбусов имеют срок службы больше десяти лет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что рязанскую автоколонну объединят с управлением троллейбуса.


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