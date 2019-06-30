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12:15, 30 июня 2019 666
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В Кальном жители дома устроили перестрелку

В Кальном жители дома устроили перестрелку

В ночь с 29 на 30 июня в районе дома 65 к 1 на улице Касимовское шоссе рязанцы услышали выстрелы. Об этом RZN.info рассказали жильцы дома.

«Прозвучало две очереди примерно около полуночи и потом с перерывом в минут 20 еще раз. После этого затихли. Сегодня утром на место выезжали сотрудники. Осматривали двор, мне показалось, что искали гильзы», — рассказала рязанка.

По информации собственного источника, стрелявших установили.


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