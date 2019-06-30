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В полиции рассказали о причинах ночной стрельбы в Кальном. Пресс-релиз опубликован на
Сообщение о драке на Касимовском шоссе поступило в ночь с субботы на воскресенье в 00:10. В конфликте участвовали пять человек.
Полицейские установили, что потасовка произошла между 40-летним жителем района, его 41-летним приятелем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, и тремя жителями Рязани 55, 27 и 30 лет.
Конфликт произошел из-за парковочного места, после этого началась драка, в ходе которой 40-летний житель дома поднялся к себе в квартиру и достал из сейфа зарегистрированное ружье и произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своей квартиры. После этого он вышел из подъезда и произвел еще несколько выстрелов в воздух.
Стрелявшего задержали. С места происшествия изъяли оружие, патроны, а также стреляные гильзы. Всех участников конфликта доставили в отдел МВД России по Советскому району.
Возбужденно уголовное дело по пункту «а», части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Стрелявшему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее о конфликте
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