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В Канищеве под грузовиком провалился асфальт. Видео с места происшествия опубликовал один из подписчиков группы «ВКонтакте» «
Как отмечает автор публикации, ЧП произошло на улице Интернациональной в воскресенье, 30 июня.
В конце видео грузовик удалось достать из ямы с помощью крана.
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