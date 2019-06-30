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8:12, 30 июня 2019 722
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Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, 97 госпитализированы

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, 97 госпитализированы

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, еще 97 госпитализированы, передает ТАСС.

По данным МЧС, в результате ЧС в регионе пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

По последним данным, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919человек, в том числе 2269 детей. В воде оказались 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков.

Также затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 13 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. В городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Ущерб от паводка дорогам региона оценили примерно в 800 млн рублей.

Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По данным МЧС, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей.

Напомним, в области ввели режим ЧС.


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