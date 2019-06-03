В рязанской реке массово погибла рыба. Видео

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Фото: Pixabay.com
В рязанской реке Рака массово погибла рыба. Видео в группе «Народная Рязань» опубликовала
Автор ролика утверждает, что воду в реке отравили.
«Кто и что сюда спустил неизвестно, но последствия ужасные. Запах отвратительный, — говорит она, снимая всплывшую на поверхность воды рыбу. — Года три назад была такая же ситуация».
Женщина пояснила, что находится в селе Вышгород.
«У нас Рака впадает в Оку, то есть выброс произошел выше нас. Кто за это будет в ответе, пока неизвестно, но отравление серьезное: вчера были единичные рыбки, сегодня уже массово», — сказала она.
Редакция RZN.info направила запрос в минприроды области.
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