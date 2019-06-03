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12:40, 3 июня 2019 443
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В рязанской реке массово погибла рыба. Видео

В рязанской реке массово погибла рыба. Видео

Фото: Pixabay.com

В рязанской реке Рака массово погибла рыба. Видео в группе «Народная Рязань» опубликовала Наталия Панина-Саликова.

Автор ролика утверждает, что воду в реке отравили.

«Кто и что сюда спустил неизвестно, но последствия ужасные. Запах отвратительный, — говорит она, снимая всплывшую на поверхность воды рыбу. — Года три назад была такая же ситуация».

Женщина пояснила, что находится в селе Вышгород.

«У нас Рака впадает в Оку, то есть выброс произошел выше нас. Кто за это будет в ответе, пока неизвестно, но отравление серьезное: вчера были единичные рыбки, сегодня уже массово», — сказала она.

Редакция RZN.info направила запрос в минприроды области.


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