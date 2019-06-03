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Ночью в центре Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщил один из подписчиков группы «ВКонтакте» «
Пост опубликован в ночь со 2 на 3 июня в 1:20.
«На перекрестке, Первомайского шоссе и улицы Дзержинского, девочка на 2115 вылетела на красный и протаранила KIA, от удара 2115 вылетела в стоящий на перекрестке Renault Sandero», — написал очевидец.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.