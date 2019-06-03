На одном из ремонтируемых участков улицы Грибоедова положили трубы. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Заканчивается ремонт теплотрассы на одном из участков дороги на улице Грибоедова. Об этом, в понедельник, 3 июня, корреспонденту
По их словам, трубы уже установлены и осталось только починить дорогу.
Напомним, ремонт теплотрассы от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до пересечения перекрестка с круговым движением площади Свободы
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.