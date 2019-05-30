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Движение на площади Свободы перекрыли еще почти на три недели. Об этом в четверг, 30 мая,
Во время капремонта теплотрассы выяснилось, что нужны дополнительные работы. Из-за них площадь в районе дома №2 перекрыли до 19 июня. Маршруты общественного транспорта можно найти
Ранее в мэрии планировали открыть движение ночью 30 мая.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.