День защиты детей и аварии. Главные новости выходных 1 и 2 июня

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Завершились первые выходные лета. Давайте вспомним их основные события.
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В субботу, 1 июня, в центре Рязани маршрутка
В Рыбном водитель кроссовера
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.