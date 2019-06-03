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8:35, 3 июня 2019 152
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День защиты детей и аварии. Главные новости выходных 1 и 2 июня

День защиты детей и аварии. Главные новости выходных 1 и 2 июня

Завершились первые выходные лета. Давайте вспомним их основные события.

Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар.

В субботу, 1 июня, открыли гостиничный комплекс «Экопарк Поляны» площадью в 500 гектаров. Он представляет собой два гостиничных кластера на 35 мест каждый с площадкой во внутреннем дворе. Для гостей работают биатлонный комплекс, беговые и лыжные трассы. В него вложили около 500 миллионов рублей.

В новом экопарке провели трейл «Пульс Мещеры». В участвовали двести спортсменов из Рязани, Москвы, Тулы и других регионов в возрасте от 14 до 60 лет. Среди гостей были губернатор Рязанской области Николай Любимов и члены сборной России по биатлону — Александр Логинов, Иван Черезов, Евгений Гараничев и Александр Легков.

Еще о спорте. Футболистки «Рязани-ВДВ» не смогли обыграть аутсайдера чемпионата России. Матч девятого тура Чемпионата России между красноярским «Енисеем» и ЖФК «Рязань-ВДВ» завершился ничьей.

Сергей Зверев выступил против уничтожения озера «Дикая Утка» в Рязани.

В Рязани заасфальтировали середину пешеходной тропинки. В мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки».

Пропавшую 81-летнюю рязанку нашли живой. До этого пенсионерка пропадала в конце апреля.

На дорожках ЦПКиО вновь заметили внедорожник. Это второй случай за неделю.

Перейдем к происшествиям. Раненый мужчина забрался под электричку Рязань — Москва. Он угрожал пассажирам ножом. Нарушителя передали психиатрам.

В субботу, 1 июня, в центре Рязани маршрутка попала в аварию.

В Рыбном водитель кроссовера сбил ребенка на велосипеде.

В Песочне перевернулся прицеп фуры «Магнита». Это момент попал на видео.


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