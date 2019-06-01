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Раненый мужчина забрался под электричку Рязань — Москва и угрожал ножом людям, которые пытались его вытащить. Об этом написал интернет-портал
Как сообщило издание, инцидент произошел в пятницу, 31 мая, около 17.20. Мужчина ехал в рязанской электричке и начал угрожать пассажирам ножом.
Во время остановки электропоезда на станции «Пески», он забрался под состав, начал делать порезы на своем теле. При этом никого к себе мужчина не подпускал, угрожая ножом.
Под поездом мужчина пролежал около часа. Все это время было прекращено движение электропоездов в обе стороны. Вытащить его удалось только когда он потерял сознание.
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