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18:01, 29 июня 2019 391
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Под Рязанью впервые прошел «Курсантский бросок». Фото

Под Рязанью впервые прошел «Курсантский бросок». Фото

В субботу, 29 июня, на полигоне «Сельцы» в Рязанской области прошел отборочный этап нового вида состязаний «Курсантский бросок». Мероприятие впервые проводит Минобороны в рамках «Гонки героев».

В состязании вместе с курсантам военных образовательных организаций участвуют студенты военных учебных центров при гражданских вузах.

Всего сформировали восемь команд, в каждой из которых по пять человек.

Это студенты и курсанты учебных заведений: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Ростовский государственный университет путей сообщения, Рязанский государственный радиотехнический университет, Российский государственный аграрный университет имени К.А.Тимирязева, Тульский государственный университет, Белгородский государственный технический университет и две команды из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантное командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Участники преодолели дистанцию «Гонки героев» длиной 8 километров 700 метров с 26 препятствиями.

В соревнованиях одержала победу команда рязанского училища ВДВ. В финале они встретятся с остальными победителями в Москве 10 августа на полигоне Алабино.


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