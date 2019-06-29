Под Рязанью впервые прошел «Курсантский бросок». Фото

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В субботу, 29 июня, на полигоне «Сельцы» в Рязанской области прошел отборочный этап нового вида состязаний «Курсантский бросок». Мероприятие впервые проводит Минобороны в рамках «Гонки героев».
В состязании вместе с курсантам военных образовательных организаций участвуют студенты военных учебных центров при гражданских вузах.
Всего сформировали восемь команд, в каждой из которых по пять человек.
Это студенты и курсанты учебных заведений: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Ростовский государственный университет путей сообщения, Рязанский государственный радиотехнический университет, Российский государственный аграрный университет имени К.А.Тимирязева, Тульский государственный университет, Белгородский государственный технический университет и две команды из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантное командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Участники преодолели дистанцию «Гонки героев» длиной 8 километров 700 метров с 26 препятствиями.
В соревнованиях одержала победу команда рязанского училища ВДВ. В финале они встретятся с остальными победителями в Москве 10 августа на полигоне Алабино.
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