Как рязанцы отпраздновали Единый день выпускника в кремле. Обзор Instagram

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В ночь с 28 на 29 июня на Соборной площади прошел Единый день выпускника. Несмотря на непогоду, праздник состоялся.
Будущие студенты простились со школой в дождевиках, скрывших костюмы и платья.
RZN.info сделал подборку фотографий, которые рязанцы опубликовали в Instagram.
Напомним, главным хедлайнером вечера
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Закрывай глаза и вспоминай свой выпускной. ... 22 июня 2007 год. Торжественная церемония вручения аттестатов в актовом зале родной школы 72. Наша замдиректора по воспитательной работе Наталья Анатольевна придумала проходы через сцену в зал «нет, ну вы что зря что ли платья красивые покупали, чтобы просто придти и сесть в них. Давайте красиво зайдёте и по ступенькам спуститесь в зал, пусть на вас все смотрят». У нас 11б - физмат, это значит, что 20 мальчик и 10 девочек. Мы выходили каждая с двумя мальчиками 🙈 вот это было пафосно и круто! Какие-то речи учителей, родителей, наверняка пару наших песен. Точно помню, что на выпускном уже не плакали (на последнем звонке зато как ныли))) ... Ресторан «Белый ангел» (тогда он ещё работал), кстати, ближайший к Кремлю - чтобы пойти встречать рассвет. Половину выпускного я провела между уборной и маминой сумкой-аптечкой: «мам, дай уголь, там Кате/Оле/Даше плохо»... ... Рассвет на кремлевском валу, на плечах чей-то пиджак.... ... на чем добиралась домой не помню, помню точно, что когда легла спать (около 7 утра) в голове было лишь «май абрела эла эла эла» Рианны. Суперхит русской попсы того времени «зажигают огоньки» Фабрики, чтобы громко и хором кричать «отпусти меня тропкой дальнею...» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ... Как сегодня было классно выпускникам, даже несмотря на дождь. Чувствую себя старой, но глядя на них таких красивых и таких юных думала только об одном:у них впереди ещё столько интересного! Пусть у них все сложится! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пока писала даже прослезилась. Какие же это трогательные моменты. #снидкоико #большойвыпускной2019 #молодежь62
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