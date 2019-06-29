Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:03, 29 июня 2019 1 251
 0    0

Как рязанцы отпраздновали Единый день выпускника в кремле. Обзор Instagram

Как рязанцы отпраздновали Единый день выпускника в кремле. Обзор Instagram

В ночь с 28 на 29 июня на Соборной площади прошел Единый день выпускника. Несмотря на непогоду, праздник состоялся.

Будущие студенты простились со школой в дождевиках, скрывших костюмы и платья.

RZN.info сделал подборку фотографий, которые рязанцы опубликовали в Instagram.

Напомним, главным хедлайнером вечера стал рэпер Feduk. Музыкант исполнил свои популярные хиты: «Хлопья летят наверх», «Моряк», «Розовое вино», а также песню на стихотворение Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Закрывай глаза и вспоминай свой выпускной. ... 22 июня 2007 год. Торжественная церемония вручения аттестатов в актовом зале родной школы 72. Наша замдиректора по воспитательной работе Наталья Анатольевна придумала проходы через сцену в зал «нет, ну вы что зря что ли платья красивые покупали, чтобы просто придти и сесть в них. Давайте красиво зайдёте и по ступенькам спуститесь в зал, пусть на вас все смотрят». У нас 11б - физмат, это значит, что 20 мальчик и 10 девочек. Мы выходили каждая с двумя мальчиками 🙈 вот это было пафосно и круто! Какие-то речи учителей, родителей, наверняка пару наших песен. Точно помню, что на выпускном уже не плакали (на последнем звонке зато как ныли))) ... Ресторан «Белый ангел» (тогда он ещё работал), кстати, ближайший к Кремлю - чтобы пойти встречать рассвет. Половину выпускного я провела между уборной и маминой сумкой-аптечкой: «мам, дай уголь, там Кате/Оле/Даше плохо»... ... Рассвет на кремлевском валу, на плечах чей-то пиджак.... ... на чем добиралась домой не помню, помню точно, что когда легла спать (около 7 утра) в голове было лишь «май абрела эла эла эла» Рианны. Суперхит русской попсы того времени «зажигают огоньки» Фабрики, чтобы громко и хором кричать «отпусти меня тропкой дальнею...» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ... Как сегодня было классно выпускникам, даже несмотря на дождь. Чувствую себя старой, но глядя на них таких красивых и таких юных думала только об одном:у них впереди ещё столько интересного! Пусть у них все сложится! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Пока писала даже прослезилась. Какие же это трогательные моменты. #снидкоико #большойвыпускной2019 #молодежь62

Публикация от Александра Снидко (@snidko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

wet photo☔️ #prom2019

Публикация от Миля (@milenya_)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 023
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 22 355
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 332
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 873
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 14 008
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Форум