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14:37, 28 июня 2019 376
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Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов

Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов

Николай Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов. Список за май и июнь опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Рязанский губернатор занял 52 место из 85.

«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.


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