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Николай Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов. Список за май и июнь опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Рязанский губернатор занял 52 место из 85.
«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.