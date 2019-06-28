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14:41, 28 июня 2019 1 426
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20 высокопоставленных чиновников Рязанской области обвинили в коррупции

20 высокопоставленных чиновников Рязанской области обвинили в коррупции

20 высокопоставленных чиновников Рязанской области обвинили в коррупции. Об этом сообщил сайт генпрокуратуры.

Установлено, что требования закона выполнялись с нарушениями. В частности, не во всех случаях декларации о доходах соответствовали требованиям указа президента и содержали всю необходимую информацию о заработке близких родственников.

При этом имелись обращения граждан, в которых сообщалось о злоупотреблении должностными полномочиями. В правоохранительные органы они не передавались.

В других случаях при рассмотрении обращений о коррупции в сфере образования, минобром проверки не проводились. Вместо этого заявителям давались формальные ответы, в которых платежи оценивались как благотворительные взносы.

Некоторые служащие не уведомляли начаьство о возможном конфликте интересов. В частности, ряд министров самостоятельно установили себе повышенный размер ежемесячной надбавки к окладу за особые условия гражданской службы.

По итогам проверки приняты меры реагирования. Губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц, в том числе 12 министров правительства Рязанской области, 3 заместителя министра, 4 должностных лица категории «руководители» в аппарате Правительства Рязанской области, 1 заместитель начальника отдела министерства транспорта и автомобильных дорог.


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