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20 высокопоставленных чиновников Рязанской области обвинили в коррупции. Об этом сообщил
Установлено, что требования закона выполнялись с нарушениями. В частности, не во всех случаях декларации о доходах соответствовали требованиям указа президента и содержали всю необходимую информацию о заработке близких родственников.
При этом имелись обращения граждан, в которых сообщалось о злоупотреблении должностными полномочиями. В правоохранительные органы они не передавались.
В других случаях при рассмотрении обращений о коррупции в сфере образования, минобром проверки не проводились. Вместо этого заявителям давались формальные ответы, в которых платежи оценивались как благотворительные взносы.
Некоторые служащие не уведомляли начаьство о возможном конфликте интересов. В частности, ряд министров самостоятельно установили себе повышенный размер ежемесячной надбавки к окладу за особые условия гражданской службы.
По итогам проверки приняты меры реагирования. Губернатору Рязанской области внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц, в том числе 12 министров правительства Рязанской области, 3 заместителя министра, 4 должностных лица категории «руководители» в аппарате Правительства Рязанской области, 1 заместитель начальника отдела министерства транспорта и автомобильных дорог.
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