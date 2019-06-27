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В «М5 Молл» прокомментировали смену владельца торгового центра.
«На основании договора между компаниями „Рязань Шоппинг Молл“ и PPF Real Estate Russia последняя продолжит управлять ТРЦ „М5 Молл“. Однако мы оставляем за собой право не комментировать вопрос о смене собственника», — сказали представители ТРЦ.
В администрации торгового центра отметили, что «М5 Молл» продолжит работать в обычном режиме.
Напомним, ранее появилась информация о том, что «М5 Молл»
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