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Чешская компания PSJ продала рязанский ТРЦ «М5 Молл» за три миллиона евро. Сделку совершили в конце 2018 года,
Четыре года назад глава российского отдела холдинга PPF Мартин Шаффер заявлял, что инвестиции в «M5 Mолл» составили около 80 миллионов евро. PPF покупал проект у компании по строительству недвижимости ECM, которая недавно объявила о своем банкротстве.
Рязанский «М5 Молл» площадью более 80 тысяч квадратных метров открылся в 2011 году. Как сообщает издание е15. cz, коммерчески успешным он был до 2014 года: до падения рубля и снижения покупательной способности населения. В июне 2015 года Мартин Шаффер заявлял, что 15% помещений комплекса не сдано в аренду.
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