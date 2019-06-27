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13:48, 27 июня 2019 1 831
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«М5 Молл» продали за три миллиона евро — СМИ

«М5 Молл» продали за три миллиона евро — СМИ

Чешская компания PSJ продала рязанский ТРЦ «М5 Молл» за три миллиона евро. Сделку совершили в конце 2018 года, сообщает Radio Praga. Имя покупателя не называют.

Четыре года назад глава российского отдела холдинга PPF Мартин Шаффер заявлял, что инвестиции в «M5 Mолл» составили около 80 миллионов евро. PPF покупал проект у компании по строительству недвижимости ECM, которая недавно объявила о своем банкротстве.

Рязанский «М5 Молл» площадью более 80 тысяч квадратных метров открылся в 2011 году. Как сообщает издание е15. cz, коммерчески успешным он был до 2014 года: до падения рубля и снижения покупательной способности населения. В июне 2015 года Мартин Шаффер заявлял, что 15% помещений комплекса не сдано в аренду.

Фото группы «М5 Молл»


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