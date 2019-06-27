Утреннее ДТП на улице Циолковского попало на видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
ДТП, которое произошло утром 27 июня на улице Циолковского, попало на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Subaru поворачивал с улицы Яблочкова налево, на Куйбышевское шоссе. В это время ВАЗ-2107 ехал прямо с улицы Горького.
В результате аварии оба автомобиля
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ облдуме обсудили вопросы доступности медпомощи в регионе
|
cледующая новость →В Муроме День семьи, любви и верности проведет Игорь Николаев
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.