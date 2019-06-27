На улице Циолковского столкнулись две легковушки. Видео

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Утром в четверг, 27 июня, в Рязани произошло ДТП. На пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись «семерка» и иномарка.
Как видно на опубликованных в группе «
По словам очевидцев, водителю ВАЗ-2107 потребовалась помощь прибывших на место медиков.
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
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