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9:43, 27 июня 2019 567
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На улице Циолковского столкнулись две легковушки. Видео

На улице Циолковского столкнулись две легковушки. Видео

Утром в четверг, 27 июня, в Рязани произошло ДТП. На пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова столкнулись «семерка» и иномарка.

Как видно на опубликованных в группе «Подслушано у водителей в Рязани» фотографиях, оба автомобиля получили механические повреждения.

По словам очевидцев, водителю ВАЗ-2107 потребовалась помощь прибывших на место медиков.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.


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