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12:00, 27 июня 2019 139

«Рязаньэнерго» подключили к электросетям животноводческий комплекс в Шацком районе

«Рязаньэнерго» подключили к электросетям животноводческий комплекс в Шацком районе

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению к электросетям нового крупного животноводческого комплекса в селе Ольхи Щацкого района. Объем присоединяемой мощности составит более 1,58 МВт.

Снабжать сельхозобъект электроэнергией будет подстанция 110/10 кВ «Ольхи». Для его подключения энергетики провели строительство двух воздушных линий (ВЛ) 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода.

«В соответствии с планом цифровой трансформации электросетевого комплекса линии оборудуют интеллектуальными приборами технического учета с возможностью регулярной фиксации параметров энергоснабжения потребителя и оперативной передачи данных о его качестве. Применение инновационных технологий обеспечит высокую наблюдаемость и управляемость текущими режимами электрической сети, а также позволит снизить потери электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.

По словам энергетиков, молочный животноводческий комплекс — это обособленное предприятие № 4 ООО «ОКА МОЛОКО», которое входит в состав Группы компаний «Эко Нива» и является одним из крупнейших инвестиционных проектов региона.

«Благодаря мегаферме агропромышленный комплекс Шацкого района получит новые перспективы развития, а его жители — рабочие места. Кроме того, для привлечения молодых специалистов здесь планируется строительство агрогородка», — говорится в сообщении.

Обеспечение энергетической инфраструктурой предприятий сельского хозяйства является одной из приоритетных задач для «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», отметили в филиале. В 2018 году энергетики построили ВЛ 10 кВ и обеспечили 1 МВт мощности для животноводческого комплекса предприятия «ОКА МОЛОКО» в селе Нестерово Пителинского района.

«Специалисты „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей и продолжат развивать деятельность по техприсоединению», — заключили в пресс-службе.


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