«Рязаньавтодор» ремонтирует дорогу в Чучкове

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Шиловское ДРСУ АО «Рязаньавтодор» ремонтирует дорогу на границе Чучковского и Шацкого районов. Участок в 600 метров полностью перекрыт, объезд возможен через Чучково.
Как рассказали представители компании, в весенний период под влиянием талых вод происходит снижение несущей способности основания дорожной способности, то есть асфальт деформируется и образуются неровности.
Чтобы их устранить, рабочие полностью снимают дорожную одежду и заново укладывают новые слои: 35 см песка, 25 см щебня и 5 см асфальта.
Завершить работу планируется в середине следующей недели.
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